Таксист врезался в столб в центре Москвы

В ночь с пятницы на субботу, 14 августа, в центре Москвы автомобиль такси Volkswagen протаранил столб на Новой площади. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Машина врезалась в столб и перевернулась, водитель скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, два человека, стоявшие рядом, получили травмы.

Причины и обстоятельства выясняются.

Также в субботу, 14 августа, три человека пострадали в результате столкновения машины такси и автомобиля каршеринга.