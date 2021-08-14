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Туристы в Анапе пожаловались на цены на такси

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Туристы в Анапе возмутились местным такси, а именно — завышенной стоимостью услуг и неоднократными отказами некоторых водителей от поездок. Об этом стало известно в субботу, 14 августа.

Отмечается, что часть гостей города готова платить за поездки по тройному тарифу, но даже подобное условие не дает гарантии отсутствия отказа.

«Стоимость рассчитывается в зависимости от тарифа в регионе, расстояния, времени заказа и наличия высокого спроса», — цитирует сообщение «Яндекс.Такси» телеканал РЕН ТВ.

Однако в компании указали, что не все водители отличаются профессиональным подходом к работе, в частности когда отказываются от поездки. В такой ситуации следует оставить жалобу на таксиста.

На текущий момент в Анапе сохраняется сложная ситуация, вызванная проливными дождями и подтоплениями: корреспондент «Известий» сообщил, что дорогу до аэропорта размыло ливнями и что в некоторых отелях и домах вода заходит на первые этажи зданий. Так, столовая одного из отелей города-курорта оказалась полностью затоплена. Люди передвигаются по колено в воде.

Также на фоне стихии в Анапе было эвакуировано более 450 человек, в том числе туристы.

В настоящее время на территории города действует режим ЧС.

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