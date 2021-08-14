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Температура в Центральной России в ближайшие дни превысит климатическую норму

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В Центральном федеральном округе (ЦФО) с 14 по 18 августа температура воздуха составит 24–29 градусов тепла, что на 2–4 градуса превысит климатическую норму. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В центре европейской части России, в Москве в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24–26 градусов, во вторник — аналогичная погода, а вот в среду — даже 24–29 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 2–4 градуса», — цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд также отметил, что ночи в этот период в центре России тоже будут оставаться теплыми: ожидается до плюс 11–14 градусов.

На выходных и в понедельник осадков в ЦФО не прогнозируется. Кратковременные и небольшие летние дожди придут лишь во вторник и среду.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что самым теплым днем на следующей неделе в Москве может стать среда, 18 августа. В этот день дневная температура воздуха в столице составит +26...+28 градусов.

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