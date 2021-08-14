В Москве заработала система по отслеживанию времени работы таксистов

Комплексная информационная система «Аналитика работы такси», отслеживающая время работы таксистов, заработала в Москве, сообщили в субботу 14 августа в департаменте транспорта столицы.

Система будет мониторить стаж вождения, водительское удостоверение, режим труда и отдыха. У водителя должно быть российское водительское удостоверение и стаж вождения от трех лет. Но допускается также права тех стран, где русский язык используется как официальный.

По закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю чистого рабочего времени, без остановок на ремонт и перерывы на отдых. Норму рабочих часов в сутки каждый водитель устанавливает сам, но не более 12 часов подряд, пишет РЕН ТВ. Работодатель к тому же обязан обеспечить водителю комфортный отдых.

Новая система исключит переработки и не позволит работать нарушителям, что обязательно сократит количество ДТП в городе и во много раз улучшит сервис, обещают в дептрансе.

В среду 11 августа правозащитник в сфере легкового такси, активист общественного движения «Синие ведерки» Елена Гращенкова рассказал в беседе с «Известиями», что введение системы отслеживания работы такси КИС «АРТ», по сути, представляет собой электронное отслеживание федерального закона, благодаря этому необходимые для работы в такси документы невозможно будет подделать, а личности водителя будет уделяться больше внимания.