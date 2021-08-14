Пушков предрек США становление страной «белого меньшинства»

Соединенные Штаты к 2040-2045 году превратятся в страну «белого меньшинства». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил сенатор России Алексей Пушков.

По его словам, о таком прогнозе свидетельствуют демографические и социологические тенденции, распространенные в стране.

«Американская либеральная англо-санксонская элита, с маниакальным упорством разрушающая этнический стержень страны, открывает двери для все новых эмигрантов и подыгрывает агрессивно и даже расистски настроенной части афроамериканцев. При этом она не задумывается о последствиях, считая, что ничего по сути не изменится. Элита WASP (сокращение термина «белые англо-саксонские протестанты», которые долгое время считались несущей этно-социальной структурой современной Америки) сильно ошибаeтся. Все уже меняется», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского сенатора.

Таким образом Пушков прокомментировал данные бюро переписи американского населения, согласно которым доля белых жителей Соединенных Штатов показала сокращение впервые с 1970 года и составила менее 60%.

По словам специалистов, группа латиноамериканцев за десять лет показала прирост на 23% за десять лет, до 18,7%. Население афроамериканцев оценивается в 12,4%, еще 6% — азиаты.

По мнению исследователя-демографа Уильяма Фрея из Института Брукингса, к 2045 году доля белого населения может снизиться до 50% и ниже.