Прямой эфир
Общество
В Москве заработала система по отслеживанию времени работы таксистов
Мир
Байден провел совещание по Афганистану
Мир
Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в Афганистане
Общество
Спасатели обнаружили несколько тел на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Спорт
Кудухов победил Джонса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Православные отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста
Спорт
Дацик победил Т-34 Эльбаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
В Турции водитель на угнанной машине скорой помощи наехал на пешеходов
Спорт
РПЛ рассказала о возможности отмены лимита на легионеров

Пушков предрек США становление страной «белого меньшинства»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты к 2040-2045 году превратятся в страну «белого меньшинства». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил сенатор России Алексей Пушков.

По его словам, о таком прогнозе свидетельствуют демографические и социологические тенденции, распространенные в стране.

Голодный год: в США фиксируют рост числа жителей без денег на еду
Главную роль в тренде сыграли эпидемия коронавируса и экономический кризис, оставивший без работы миллионы американцев

«Американская либеральная англо-санксонская элита, с маниакальным упорством разрушающая этнический стержень страны, открывает двери для все новых эмигрантов и подыгрывает агрессивно и даже расистски настроенной части афроамериканцев. При этом она не задумывается о последствиях, считая, что ничего по сути не изменится. Элита WASP (сокращение термина «белые англо-саксонские протестанты», которые долгое время считались несущей этно-социальной структурой современной Америки) сильно ошибаeтся. Все уже меняется», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале российского сенатора.

Таким образом Пушков прокомментировал данные бюро переписи американского населения, согласно которым доля белых жителей Соединенных Штатов показала сокращение впервые с 1970 года и составила менее 60%.

По словам специалистов, группа латиноамериканцев за десять лет показала прирост на 23% за десять лет, до 18,7%. Население афроамериканцев оценивается в 12,4%, еще 6% — азиаты.

По мнению исследователя-демографа Уильяма Фрея из Института Брукингса, к 2045 году доля белого населения может снизиться до 50% и ниже.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021