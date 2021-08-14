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Блинкен обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в Афганистане

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди обсудил положение дел в Афганистане. Об этом в пятницу,13 августа, сообщается на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен проинформировал министра иностранных дел о планах США по сокращению гражданского присутствия в Кабуле в свете развивающейся ситуации с безопасностью», — говорится в сообщении.

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Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему намерены поддерживать «крепкие дипломатические отношения и отношения в области безопасности с правительством Афганистана».

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили проблемы связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Отмечается, что министры договорились поддерживать контакты.

Накануне Блинке обсудил ситуацию в Афганистане с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, его канадским коллегой Марком Гарно, а также генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Дипломаты обсудили планы по сокращению присутствия гражданского населения в Кабуле и заявили, что привержены дипломатическому решению конфликта.

Ранее этим же днем Блинкен по итогу переговоров с главой Пентагона Ллойд Остином подтвердил приверженность США мирному урегулированию конфликта на территории Афганистана.

13 августа движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) захватили административный центр афганской провинции Логар — город Пули-Алам, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Днем ранее талибы взяли Кандагар, второй по величине город Афганистана.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, столицу одноименной провинции. Также под контролем боевиков находятся столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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