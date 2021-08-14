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Женщина скончалась после наезда на пешеходов в Нью-Йорке

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Скончалась 36-летняя Вирджиния Моралес, которую сбил автомобиль Mercedes-Benz в Верхнем Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом в пятницу 13 августа сообщила газета Daily News.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе. По данным полиции, жительница Квинса переходила дорогу в районе Вашингтон-Хайтс вечером 7 августа, когда в нее, другую женщину 28 лет и двух мальчиков 8 и 9 лет врезался роскошный автомобиль.

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Моралес получила серьезную травму головы, ее доставили ​​в больницу Гарлема, где она и скончалась.

Водитель наехавшего на толпу автомобиля 21-летняя Александра Тапия скрылась с места происшествия, но сдалась властям той же ночью.

Тапиа, проживающую примерно в полутора кварталах от крушения, обвинили в оставлении места ДТП, повлекшего серьезные травмы. Теперь, сообщают официальные лица, когда жертва аварии скончалась, ей будут предъявлены более серьезные обвинения.

1 августа в Нью-Йорке, в Куинсе произошла стрельба в прачечной, несколько человек получили ранения. Подозреваемые приехали на мопедах, открыли стрельбу по прачечной и тротуару перед ней, а затем скрылись с места происшествия.

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