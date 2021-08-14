Три человека погибли в ДТП с каршерингом в Москве

Три человека погибли в результате столкновения машины такси и автомобиля каршеринга. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, автомобили столкнулись на шоссе Энтузиастов. Подробностей происшествия на данный момент не приводится, причины и обстоятельства ДТП уточняются.

13 августа семилетний мальчик пострадал в результате аварии на Нагатинской набережной в Москве. Ребенок находился в детском кресле, его госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».