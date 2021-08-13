Минобороны Британии сообщило об эвакуации граждан из Афганистана

Военные Великобритании начали развертывание в рамках осуществления эвакуации британских граждан с территории Афганистана в связи с угрозой наступления боевиков запрещенной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе британского министерства обороны.

Привлечение военной поддержки было одобрено британским руководством. Операцию с задействованием 600 военнослужащих вооруженных сил страны возглавит постоянный объединенный штаб в Нортвуде.

«В результате недавних событий в Афганистане премьер-министр согласился использовать военную поддержку для облегчения следующего этапа вывода британских граждан из страны, включая использование самолетов Королевских военно-воздушных сил, если в этом возникнет необходимость», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте британского ведомства.

Дополнительно отмечается, что в течение следующих недель Лондон намерен сделать всё возможное в рамках поддержки Афганистана.

13 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о потере контроля над ситуацией в Афганистане в связи с наступлением талибов.

В этот же день талибы выступили с обращением, в котором заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Также в пятницу стало известно, что боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам.

Кроме того, движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей 10-й провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.