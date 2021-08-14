Прямой эфир
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни
Мир
Минобороны Британии сообщило об эвакуации граждан из Афганистана
Спорт
Тайсон Дижон победил Тарасова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Происшествия
В Москве горел доходный дом Афремова 1906 года постройки
Спорт
Бой Хлебникова и Вильданова закончился ничьей
Общество
Июль 2021-го оказался самым жарким в истории наблюдений
Мир
В Турции водитель на угнанной машине скорой помощи наехал на пешеходов
Мир
В США задержали проникшего на военную базу вооруженного мужчину
Мир
Президент Латвии призвал мигрантов просить убежище в Белоруссии

Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 14 и 15 августа на некоторые регионы России обрушатся ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Особенно опасной погода будет в Крыму, где пройдут «небывалые дожди». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает ТАСС.

«Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22–27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм», — отметил метеоролог.

Льет и пламя: жара в центре России обернулась потопом на юге
Блокирующий антициклон вызвал сразу несколько аномалий

Ученый пояснил, что для полуострова это небывалые дожди. Кроме того, они будут сопровождаться грозами, крупным градом, шквалистым ветром до 25 м/с. В Краснодарском крае возможно формирование смерчей над морем.

Непогода в эти дни также затронет Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20–25 м/с.

Ливни, грозы, ветер местами до 25 м/с, крупный град прогнозируются в Эвенкийском районе Красноярского края 14–15 августа, а в Саратовской области днем и ночью 14 августа.

«Крупный град — это очень опасное явление. Он вредит не только посевам, автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую», — уточнил Вильфанд.

Специалист высоко оценил работу региональных отделений Росгидромета, которые своевременно предупредили местных жителей и власти о непогоде на юге России 11 августа.

«Метеорологи используют часто оксюморон «хороший прогноз плохой погоды». Так вот, еще 11-го числа были предсказаны очень сильные дожди, усиление ветра в Крыму, на Черноморском побережье. Прогнозы Росгидромета оправдались и помогли минимизировать печальные последствия», — отметил он.

Ранее, 13 августа, около 100 домов и 200 участков оказалось в зоне подтоплений на территории четырех населенных пунктов Крыма из-за обильных осадков в последние дни.

Ранее в этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.

При этом в Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. По информации оперштаба, за неполные сутки в Анапе выпало 109 мм осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе. В городе 13 августа введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прогнозируемого выпадения большого количества осадков в ближайшие сутки.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на востоке Крыма и на Таманском полуострове ожидаются сильные ливни, выпадет до пяти месячных норм осадков за день. По его словам, на указанные регионы надвигается «библейский потоп».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021