Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 14 и 15 августа на некоторые регионы России обрушатся ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Особенно опасной погода будет в Крыму, где пройдут «небывалые дожди». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает ТАСС.

«Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22–27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм», — отметил метеоролог.

Ученый пояснил, что для полуострова это небывалые дожди. Кроме того, они будут сопровождаться грозами, крупным градом, шквалистым ветром до 25 м/с. В Краснодарском крае возможно формирование смерчей над морем.

Непогода в эти дни также затронет Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 20–25 м/с.

Ливни, грозы, ветер местами до 25 м/с, крупный град прогнозируются в Эвенкийском районе Красноярского края 14–15 августа, а в Саратовской области днем и ночью 14 августа.

«Крупный град — это очень опасное явление. Он вредит не только посевам, автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую», — уточнил Вильфанд.

Специалист высоко оценил работу региональных отделений Росгидромета, которые своевременно предупредили местных жителей и власти о непогоде на юге России 11 августа.

«Метеорологи используют часто оксюморон «хороший прогноз плохой погоды». Так вот, еще 11-го числа были предсказаны очень сильные дожди, усиление ветра в Крыму, на Черноморском побережье. Прогнозы Росгидромета оправдались и помогли минимизировать печальные последствия», — отметил он.

Ранее, 13 августа, около 100 домов и 200 участков оказалось в зоне подтоплений на территории четырех населенных пунктов Крыма из-за обильных осадков в последние дни.

Ранее в этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.

При этом в Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. По информации оперштаба, за неполные сутки в Анапе выпало 109 мм осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе. В городе 13 августа введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прогнозируемого выпадения большого количества осадков в ближайшие сутки.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на востоке Крыма и на Таманском полуострове ожидаются сильные ливни, выпадет до пяти месячных норм осадков за день. По его словам, на указанные регионы надвигается «библейский потоп».