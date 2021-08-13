Новые электрозаправки планируется установить в Пскове

В Пскове прошло совещание по поводу создания автозаправочных мест. Об этом в Instagram написал и. п. главы администрации города Борис Ёлкин, передает Псковское агентство информации.

«Участники совещания выразили готовность оказать содействие в развитии сети заправочных станций, в том числе путём предоставления парковочных мест на территории крупных торговых центров и гостиниц города. По итогам совещания поручил проработать схему размещения электрозаправок», – отметил Борис Ёлкин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, Ёлкин выразил готовность оказать потенциальным инвесторам помощь в организации установки электрозаправок, в том числе в предоставлении земельных участков в Пскове.