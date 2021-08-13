Берлин назвал даты визита Меркель в Россию и на Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Россию 20 августа, Украину — 22 августа. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«В пятницу, 20 августа, канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели», — сообщил представитель германского правительства в ходе своего брифинга.
Как уточнил Зайберт, Меркель, «вполне вероятно», встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк указал, что вопросом обсуждений Путина и Меркель может стать поиск взаимовыгодного решения по части транзита российского газа через Украину.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что темами переговоров, которые состоятся в рамках посещения германским канцлером Украины, могут стать вопросы безопасности и двусторонних отношений.
Также в Кремле подтвердили визит канцлера ФРГ в Россию. Там добавили, что одной из тем на переговорах станут перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.
Отмечается, что предстоящая поездка Меркель в Россию станет первой за последние три года — до этого канцлер встречалась с Путиным в мае 2018 года в Сочи.
21 июля состоялся телефонный разговор Путина с Меркель, в рамках которого главы государств обсудили транзит газа через Украину, а также «Северный поток – 2». В Кремле сообщали, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».
4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.