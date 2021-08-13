Волк напал на грибника возле села в Амурской области

В Амурской области волк укусил грибника в лесу возле села Новосергеевка Серышевского района. О нападении мужчина сообщил в региональное управление по охране животного мира.

Амурчанин не заметил, как хищник подкрался. Животное укусило его за руку. Грибник ударил волка по голове ногой, после чего дикий зверь скрылся. Пострадавший обратился за медицинской помощью, информирует asn24.ru.

Сообщение об опасном животном передано районным госинспекторам управления по охране животного мира. За хищником организуют наблюдение.