Июль 2021-го оказался самым жарким в истории наблюдений

В пятницу, 13 августа, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что в июле 2021 года общемировая температура достигла рекордных значений за все 142 года метеонаблюдений.

По данным управления, в июле этого года общая температура поверхности Земли и океана оказалась на 0,93 градуса по Цельсию выше среднего значения в XX веке, которое составляет 15,8 градуса. Нынешний показатель на 0,01 градуса превысил предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

Так, в Северном полушарии, где располагается 67,3% суши, температура поверхности планеты превысила среднее значение на 1,54 градуса по Цельсию и превзошла рекорд 2012 года.



В Азии зафиксирован самый жаркий июль за всю историю наблюдений: там был побит рекорд 2010 года.

В Европе июль 2021 года стал жарче июля 2010, а также 2018 года.



Июль 2021-го «превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных. В этом случае первое место — наихудшее место», — заявил представитель NOAA Рик Спинрад.

В четверг, 12 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после 2035 года в мире начнется новая климатическая эпоха.

А в среду, 11 августа, климатолог Светлана Краковская рассказала, что Украину в скором времени ждет «климатический ад».