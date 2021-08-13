На Кубани эвакуировали около тысячи детей из четырех лагерей из-за подтоплений

Из четырех лагерей на территории Краснодарского края эвакуировали более 900 детей из-за подтоплений. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 19:00 <…> на территории Краснодарского края в 3 муниципальных образованиях подтоплено <…> 4 социально значимых объекта (детский оздоровительный лагерь «Огонек» в Анапе, детский оздоровительный лагерь «Северянка» в районе ст. Голубицкой Темрюкского района, а также два объекта в с. Ачуево Славянского района — детские лагеря «Лебяжий Берег» и «Ровесник»), — говорится в сообщении.

Уточняется, что в детском оздоровительном лагере «Северянка», в котором размещены 330 человек, произошло подтопление территории без захода воды в корпуса. В настоящее время проведено перемещение воспитанников лагеря в безопасное место.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что из детского оздоровительного лагеря «Огонек» проведена эвакуация 332 детей, из «Лебяжиго Берега» — 225 воспитанников, из учреждения «Ровесник» — 45 детей эвакуированы в среднюю школу села Ачуево.

Всего эвакуированы 932 ребенка, заключили в МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в этот день в поселке Витязево под Анапой из детского санатория были эвакуированы 332 ребенка и 50 сотрудников санатория.

Сообщалось, что в ночь на пятницу в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. По информации оперштаба, за неполные сутки в Анапе выпало 109 мм осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе.

13 августа в Керчи (Республика Крым) началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.