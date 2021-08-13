В Турции водитель на угнанной машине скорой помощи наехал на пешеходов

На юго-востоке Турции в городе Ширнак беженец из Сирии угнал машину скорой помощи и наехал на пешеходов. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил портал Medyaradar.

Похитив машину из государственной городской больницы, мужчина на большой скорости ехал по улицам города, периодически выезжая на тротуар. Попытки полиции остановить его с помощью искусственных препятствий оканчивались неудачей.

Происшествие зафиксировали уличные камеры. На записи, опубликованной в Сети, видно, как люди, стоящие на автобусной остановке, разбегаются перед несущимся на них автомобилем.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиции удалось остановить водителя, лишь открыв огонь в воздух, он задержан.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

19 июля автомобиль врезался в посетителей бара на курорте Коста-дель-Соль в испанской Марбелье. За рулем был 30-летний гражданин Испании, в салоне находились его родители. В результате пострадали пять человек, они госпитализированы.