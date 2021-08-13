Эксперт дал советы желающим начать заниматься в фитнес-клубах

Прежде чем начинать заниматься в спортивном зале необходимо обратиться к врачу. Об этом рассказал эксперт Лиги здоровья нации, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов.

«Когда мы собираемся в фитнес-клуб, вопрос, какие анализы надо сдать перед началом тренировок, ставить нельзя. В первую очередь, конечно же, надо обратиться к спортивному врачу. Мы же идем в фитнес, чтобы оздоровиться, а не чтобы навредить организму», — уточнил он в беседе с aif.ru.

Так, специалист назначит новичку необходимое обследование, а также выявит наличие противопоказаний. Исходя из полученной информации можно будет выстраивать эффективную и безопасную тренировочную программу.

«Также проведут оценку компонентного состава тела, для этого используют биоимпедансный метод, когда накладываются электроды и можно определить содержание жира в организме и мышечной массы. Это как раз и будет важным отправным элементом перед началом тренировок», — отметил Ачкасов.

Ранее, 20 июля, тренер, фитнес-эксперт Анатолий Горячев перечислил особенности тренировок в жаркую погоду. По словам специалиста, жара и спорт совместимы, однако не следует заниматься под открытым палящим солнцем. Тренироваться нужно либо утром, либо вечером, подчеркнул специалист.