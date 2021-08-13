Рекультивация Мичуринского мусорного полигона завершится до конца года

На Мичуринском мусорном полигоне в Тамбовской области приступили к биологическому этапу рекультивации, сообщили в региональном управлении по охране окружающей среды и природопользованию.

Подрядчику предстоит до конца года обустроить обводной канал и установить ограждение по периметру полигона, организовать пожарные резервуары и подъезд к ним. Кроме того, проектом предусмотрен посев многолетней травы, пишет ИА «Абирег».

По оценкам специалистов, количество жителей, качество жизни которых улучшится в связи с рекультивацией объекта, составит 20 тыс. человек.