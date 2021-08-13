В США задержали проникшего на военную базу вооруженного мужчину

В США задержан мужчина, из-за которого была объявлена тревога на американской военной базе под Вашингтоном. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе военного объекта.

«Угроза присутствия вооруженного лица на Объединенной базе Анакостиа-Боллинг снята. Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона», — говорится в публикации в Facebook военной базы.

Ранее в этот день стало известно о присутствии на территории базы неизвестного вооруженного человека. В связи с этим была объявлена тревога. Командование военного объекта призвало личный состав бежать или прятаться в случае обнаружения мужчины с оружием.

В июне на базе ВВС США в штате Техас произошла стрельба, была объявлена команда «в укрытие». Всему персоналу было приказано немедленно принять меры по полному локдауну. О пострадавших не сообщалось.