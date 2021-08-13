Боец ММА Тарасов прокомментировал предстоящий бой с Дижоном

Боец Артем Тарасов подедился ожиданиями от боя с Тайсоном Дижоном по прозвищу «Африканский Тайсон». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.

«В пятницу 13-е буду наказывать Пятницу. Пятница у меня ассоциируется с темнокожим человеком. Сегодня я буду его бить. Бить по-борцовски, по-колхозному, как умею», — заявил Тарасов.

Между тем, перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Тайсон обратил внимание на такой фактор, как внешний вид спортсмена.

«Всю мою жизнь, даже в детстве, все думали, что я красивый мужчина. И когда все приходили, хотели меня вырубить, они наоборот, получили, и удивились — как это, что это? Я знаю, что я необычный», — заключил боец.

Отмечается, что бойцы прошли процедуру взвешивания перед поединком. Вес Тайсона составил 85 кг, а Тарасова — 80,5 кг.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную дуэль взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

В турнире примут участие другие именитые спортсмены и блогеры: Артем Тарасов, Тайсон Джонс, Денис Вильданов, Брюс Хлебников, Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев. Поединки можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции в 23:00 (мск).