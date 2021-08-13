Прямой эфир
Спорт
Сайт РЕН ТВ покажет поединки «Бойцовского клуба»
Мир
Джонсон пообещал содействие всем желающим бороться с терроризмом в Афганистане
Происшествия
Более 330 детей эвакуировали из санатория в Анапе из-за подтоплений
Мир
В Абхазии частично сняли ограничения для иностранцев на пересечение границы с РФ
Наука
Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей
Мир
На военной базе под Вашингтоном объявлена тревога из-за вооруженного мужчины
Общество
В Дербенте прохожие спасли упавшего на рельсы мужчину
Происшествия
Машина ушла под воду вместе с водителем в Анапе
Происшествия
Оставившую сына на скамейке во дворе дома в Москве женщину задержали

Боец ММА Тарасов прокомментировал предстоящий бой с Дижоном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец Артем Тарасов подедился ожиданиями от боя с Тайсоном Дижоном по прозвищу «Африканский Тайсон». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.

«В пятницу 13-е буду наказывать Пятницу. Пятница у меня ассоциируется с темнокожим человеком. Сегодня я буду его бить. Бить по-борцовски, по-колхозному, как умею», — заявил Тарасов.

Угрозы опасности: участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» устроили трешток
Молодой тяжеловес Т-34 намерен уничтожить Дацика и Большого Папу

Между тем, перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Тайсон обратил внимание на такой фактор, как внешний вид спортсмена.

«Всю мою жизнь, даже в детстве, все думали, что я красивый мужчина. И когда все приходили, хотели меня вырубить, они наоборот, получили, и удивились — как это, что это? Я знаю, что я необычный», — заключил боец.

Отмечается, что бойцы прошли процедуру взвешивания перед поединком. Вес Тайсона составил 85 кг, а Тарасова — 80,5 кг.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную дуэль взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

В турнире примут участие другие именитые спортсмены и блогеры: Артем Тарасов, Тайсон Джонс, Денис Вильданов, Брюс Хлебников, Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев. Поединки можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции в 23:00 (мск).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021