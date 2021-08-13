Боец Эльбаев рассказал о своем состоянии перед поединком с Дациком

Боксер Даниял Эльбаев, известный под псевдонимом Т-34, рассказал о настроении перед поединком с Вячеславом Дациком, которого зачастую называют «Рыжим Тарзаном». Бой состоится в пятницу, 13 августа, в рамках большого турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Начало запланировано на 23:00, сайт РЕН ТВ проведет трансляцию события.

Спортсмен выглядит абсолютно спокойным и, похоже, не волнуется перед встречей с соперником.

«А чего суетится-то? Мы давно этим делом занимаемся. Зайдем, свою работу сделаем», — сказал Эльбаев в беседе с РЕН ТВ.

В рамках бойцовского вечера пройдет четыре ключевых поединка. В частности, Артем Тарасов выйдет против Тайсона Дижона. Вячеслав Дацик встретится с Даниялом Эльбаевым.

Также запланировано состязание Брюса Хлебникова с Денисом Вильдановым. Главным поединком вечера станет противостояние Виталия Кудухова и бывшего чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонса.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную дуэль взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

11 августа боксеры посоревновались в скорости, приняв вызов от промоутера турнира Владимира Хрюнова. От них требовалось нанести по груше как можно больше ударов за 30 секунд — спортсмены продемонстрировали свою готовность к турниру.