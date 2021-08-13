Муж погибшей при взрыве в воронежском автобусе рассказал о ее жизни

Родственники и друзья Татьяны Ивановой, погибшей в результате взрыва в автобусе в Воронеже, рассказали в беседе с РЕН ТВ подробности ее жизни.

Женщина скончалась в реанимации, после того, как была прооперирована. По словам мужа погибшей, она была кондитером и в момент трагедии ехала с работы. На остановке недалеко от места ЧП образовался стихийный мемориал, куда неравнодушные граждане приносят цветы. В их числе коллеги и друзья Татьяны.

«Это очень добрый человек, светлый человек. Она никому ничего в жизни не сделала плохого. Мы не можем просто поверить в это», — поделилась подруга погибшей Нина Батищева.

Один из пострадавших, Никита Овчинников, был контужен.

«Плохо слышу. Только шум в голове. Удар был сильный. По голове удар почувствовал. Девушке ноги, вроде, оторвало», — рассказал он.

Очевидцы, бросившиеся на помощь пострадавшим, также поделились воспоминаниями того вечера. Один из них, Игорь, рассказал, что запрыгнул в салон через выбитое окно. В первую очередь спасли ребенка, зажатого между сидениями.

«Все видели, как устроены сидения в ПАЗике: между ними не засунешь даже руку. Там палец не просунешь. Я ее начал пробовать вытягивать. Стала кричать, что ей больно. Мы просто разорвали эти две сидухи», — сказал он.

По словам Игоря, пол в маршрутке горел огнем. Последней в салоне осталась женщина, которой оторвало ступни.

Водитель автомобильного средства отметил, что в работе автобуса не было ничего странного.

«Стояли на остановке люди, заходили в автобус, загорелся красный, заходили с пешеходного перехода. Уезжать, а какой хлопок, стекла, дым, даже не понял, что произошло», — сказал он.

При этом, по данным РЕН ТВ, на последнем техническом осмотре у автобусов предприятия, к которому относилась машина, обнаружили много нарушений, связанных с использованием газобаллонного оборудования.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел накануне вечером неподалеку от остановки общественного транспорта. Одна женщина в результате произошедшего лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. В пятницу стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

По словам сына владелицы взорвавшегося автобуса Дмитрия Радченко, в транспорт могли «что-то подкинуть».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил 13 августа, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее, уточнил он.

При этом Гусев заверил, что власти наградят мужчину, который помогал людям выбраться из салона автобуса.