Вильданов рассказал о настрое перед поединком с Хлебниковым
Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов поделился своими ожиданиями перед боем против звезды силового экстрима Брюса Хлебникова. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.
«Настрой отличный, настрой боевой, серьезный, шутки кончились, скоро будет война. Война будет быстрой и с моей стороны победоносной», — заверил он.
Отмечается, что спортсмены проведут бой в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную дуэль взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.
В турнире примут участие другие именитые спортсмены и блогеры: Артем Тарасов, Тайсон Джонс, Виталий Кудухов Денис Вильданов, Брюс Хлебников, Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев. Поединки можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции в 23:00 (мск).