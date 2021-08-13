Станцию скорой помощи отремонтируют в Петрозаводске

В Петрозаводске помещения станции скорой и неотложной медицинской помощи будут отремонтированы под региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф на базе ГБУЗ РК «БСМП» на улице Ленинградской, 3. Начался поиск подрядчика.

Власти выделили более 11,6 млн рублей, это целевые субсидии из бюджета Карелии. Исполнитель должен выполнить работы в течение двух месяцев, отмечает ИА «Карелinform».

В техническом задании уточняется, что ремонт будет проводиться в два этапа. Сначала - частичный ремонт первого этажа, ремонт помещений левого крыла второго этажа, затем - ремонт помещение правого крыла 2 этажа.