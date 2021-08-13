Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 38 человек

В результате вызванных проливными дождями наводнений в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции погибли 38 человек. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе — шесть», — написал Коджа на своей странице в Twitter.

Министр добавил, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека.

Накануне сообщалось, что не менее 17 человек скончались в результате наводнений в провинции Кастамону на севере Турции.

В тот же день стало известно, что в Кастамону провели эвакуацию жителей. Около 300 населенных пунктов остались без электроснабжения, в некоторых районах отмечаются перебои в работе мобильной связи.

Днем ранее стало известно, что наводнения затронули несколько провинций.

Кроме того, с конца июля в Турции также бушуют лесные пожары. Первые сообщения о них поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг.