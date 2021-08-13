Постройки XV–XVI веков нашли в крепости Каламита в Крыму

Археологи музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Крыму обнаружили, что на позднем этапе функционирования крепости Каламита там существовала городская застройка.

«Найденные сооружения относятся к XV–XVI векам, и возведены они были, вероятно, еще в период княжества Феодоро. Точно сказать, какое из обследованных помещений было жилым, а какое хозяйственным, на данном этапе нельзя, но можно сделать вывод, что обследуемый комплекс имел придомовую территорию — двор или какую-то площадку, огороженную небольшим забором толщиной в один-два камня», — говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.

В 2019 году в районе крепости Каламита была проведена шурфовка, которая выявила, что под грунтом находится кладка стен, отмечает «Крыминформ».

Как стало известно в конце июня, уникальный археологический памятник — неисследованный христианский склеп IV–VII веков был обнаружен на территории Южного пригорода Херсонеса. Археологи предполагают, что этот склеп служил семейной усыпальницей на протяжении длительного времени — в нем сохранились останки более 10 человек.

Херсонес Таврический был основан греками в V веке до н.э. и считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. С 1947 года раскопки там проводятся постоянно, а 26 июня 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» (№ 1411) был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.