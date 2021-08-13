В Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за тумана в ночь на 14 августа. Об этом Гидрометцентр РФ сообщил в пятницу, 14 августа.

«Период предупреждения с 21:00 13 августа до 7:00 14 августа», — говорится в сообщении агентства городских новостей «Москва».

Туман прогнозируется местами.

Ранее в этот день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что самым теплым днем на следующей неделе в Москве может стать среда, 18 августа. В этот день дневная температура воздуха в столице составит +26...+28 градусов, сообщается на сайте kp.ru.

В ближайшие несколько дней в регионе в целом будет теплая погода, однако ночи будут чуть прохладнее привычного — +12...+14 градусов. Днем в субботу, 14 августа, столбики термометров покажут +23...+25, а в воскресенье, 15 августа, — +25...+27.