Сайт РЕН ТВ покажет поединки «Бойцовского клуба»

Сайт РЕН ТВ проведет трансляцию яркого боксерского турнира «Бойцовский клуб», который состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало запланировано на 23:00.

Специалисты проводят заключительные процедуры перед событием — тщательно проверяют аппаратуру, чтобы зрители смогли насладиться качественным зрелищем. Участники поединков находятся в полной готовности, каждый из них уверенно нацелен на победу.

В рамках бойцовского вечера пройдет четыре запоминающихся поединка. Так, Артем Тарасов выйдет против Тайсона Дижона. Вячеслав Дацик встретится с Даниялом Эльбаевым, известным как Т-34.

Не менее ярким будет состязание Брюса Хлебникова с Денисом Вильдановым. Главным поединком вечера станет противостояние Виталия Кудухова и бывшего чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонса.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную дуэль взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

11 августа боксеры посоревновались в скорости, приняв вызов от промоутера турнира Владимира Хрюнова. От них требовалось нанести по груше как можно больше ударов за 30 секунд — спортсмены продемонстрировали свою готовность к турниру.