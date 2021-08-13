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Сайт РЕН ТВ покажет поединки «Бойцовского клуба»

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Сайт РЕН ТВ проведет трансляцию яркого боксерского турнира «Бойцовский клуб», который состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало запланировано на 23:00.

Специалисты проводят заключительные процедуры перед событием — тщательно проверяют аппаратуру, чтобы зрители смогли насладиться качественным зрелищем. Участники поединков находятся в полной готовности, каждый из них уверенно нацелен на победу.

В рамках бойцовского вечера пройдет четыре запоминающихся поединка. Так, Артем Тарасов выйдет против Тайсона Дижона. Вячеслав Дацик встретится с Даниялом Эльбаевым, известным как Т-34.

Дело за большим: сможет ли Кудухов побить Джонса, а Т-34 — Дацика
На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве сойдутся колоритные персонажи

Не менее ярким будет состязание Брюса Хлебникова с Денисом Вильдановым. Главным поединком вечера станет противостояние Виталия Кудухова и бывшего чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонса.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную дуэль взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

11 августа боксеры посоревновались в скорости, приняв вызов от промоутера турнира Владимира Хрюнова. От них требовалось нанести по груше как можно больше ударов за 30 секунд — спортсмены продемонстрировали свою готовность к турниру.

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