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Джонсон пообещал содействие всем желающим бороться с терроризмом в Афганистане

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Лондон готов работать с партнерами по всему миру, которые не хотят допустить распространения терроризма в Афганистане. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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«Надо быть реалистами в том, что касается имеющихся у Великобритании или у любой другой страны возможностей добиться военного решения в Афганистане. При этом мы, безусловно, можем сотрудничать со всеми нашими партнерами в регионе и мире, которые вместе с нами заинтересованы в том, чтобы Афганистан не стал рассадником терроризма вновь», — сказал Джонсон, его заявление транслировал телеканал Sky News.

Ранее в пятницу министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вывод войск США из Афганистана создает «большие трудности для мирового сообщества». По его словам, теперь международное сообщество «расплачивается за последствия» сложившейся ситуации.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Бывший глава британской службы внешней разведки Алекс Янгер сказал, что уход западных войск из Афганистана станет большой ошибкой, так как это решение может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок.

13 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили афганский город Лашкаргах. Днем ранее боевики движения сообщили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Помимо этого они подчинили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана.

Боевики взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 12 августа, что Москва полагается на оценки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в вопросе того, что столица Афганистана Кабул может пасть в течение нескольких месяцев.

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