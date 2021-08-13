Фасад усадьбы Рукавишниковых отреставрировали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилась реставрация фасада усадьбы Рукавишниковых. Ее стоимость составила 22 млн рублей. Как рассказал глава областного минкульта Олег Беркович, такие масштабные работы не проводились на объекте культурного наследия почти 10 лет. К юбилею города фасад не только покрасили в исторический цвет 1877 года, но и укрепили растворами и защитными составами.

В настоящее время проходит благоустройство дворовой территории усадьбы Рукавишниковых. Подрядчику необходимо до 15 августа убрать старое покрытие из асфальта и отмостку из брусчатки, а также заняться устройством электросетей наружного освещения, передает ИА «НьюсНН».

В Нижегородском кремле до конца этого года завершат строительство фуникулера. Завершены работы по укреплению склонов: установлены подпорные стены и сваи. Объект введут в эксплуатацию после положительного заключения Ростехнадзора. Стоимость контракта с подрядчиком составляет 320 млн рублей. Работы проводит госпредприятие по достройке и реставрации объектов недвижимости.