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На военной базе под Вашингтоном объявлена тревога из-за вооруженного мужчины

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Командование американской военной базы, расположенной в районе Вашингтона, объявило о возможном присутствии на территории неизвестного вооруженного человека. В связи с этим на базе объявлена тревога.

«На территории объединенной базы Анакостиа–Боллинг, возможно, присутствует вооруженный человек... Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь», — указано на странице военного объекта в Facebook.

В целях предосторожности охрана блокировала базу.

В июне на базе ВВС США в штате Техас произошла стрельба, была объявлена команда «в укрытие». Всему персоналу было приказано немедленно принять меры по полному локдауну. О пострадавших не сообщалось.

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