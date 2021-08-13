Метеоролог рассказал о появлении мезоциклона в Черном море

Появление мезоциклона фиксируется над Черным морем. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Действительно, сформировался очень интересный субтропический шторм, который по структуре напоминает тропический циклон и чаще всего наблюдается над Средиземным морем во второй половине лета. Но вот мы фиксируем появление такого мезоциклона и в Черном море», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

По словам метеоролога, в прошедшие сутки наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи, а также севернее — в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

«От 50 до 80 мм осадков — очень значительные дожди за очень небольшой промежуток времени. Теперь этот мезоциклон смещается на восток, поэтому захватывает и западное побережье Азовского моря, и Краснодарский край, потому что серьезная ситуация не только в Анапе, но частично и в Новороссийске», — сказал он.

Также Шувалов не исключил, что во второй половине дня очень сильные дожди пройдут и в самом Краснодаре.

«Горячая точка» сохраняется и будет сохраняться еще, наверное, сутки», — считает он. Синоптик добавил, что еще сутки сильные ливни будут затрагивать Черноморское побережье Кавказа, в меньшей степени Сочи, но в Анапе и в Новороссийске сильные дожди будут продолжаться.

По его словам, облачную гряду будет дальше вытягивать на северо-восток, на Волгоград и дальше в Предуралье.

Ранее в пятницу около 100 домов и 200 участков оказалось в зоне подтоплений на территории четырех населенных пунктов Крыма из-за обильных осадков в последние дни, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.

При этом в Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. По информации оперштаба, за неполные сутки в Анапе выпало 109 мм осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе.