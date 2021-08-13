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На Украине решили использовать план Ганди для «возвращения» Крыма

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил планы Киева по «возвращению» Крыма в состав страны с изречением, которое приписывают индийскому политическому деятелю Махатме Ганди.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. Вот Российская Федерация преодолела успешно первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется», — заявил министр на брифинге в пятницу, 13 августа.

Четвертая стадия, как убежден Кулеба, завершится возвращением полуострова в состав Украины.

«Обязательно будет и четвертая — это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма», — приводит его слова «Газета.ру».

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запланированный украинскими властями форум «Крымская платформа» является шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Он выразил уверенность, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По мнению Зеленского, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук счел, что украинский президент, делая заявления о принадлежности Крыма, стремится разжечь на полуострове межнациональный конфликт и демонстрирует свое дремучее историческое невежество.

«Крымская платформа» — инициированная Киевом переговорная площадка, на повестке которой стоят вопросы «возвращения» Крыма в состав Украины.

Форум украинские власти хотят провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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