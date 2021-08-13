Новую сельскую поликлинику достроят в ноябре в Башкирии

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в башкирском селе Чекмагуш возводят трехэтажную поликлинику. Стоимость объекта вместе с оборудованием превышает 400 млн рублей. Работы должны быть закончены в ноябре.

В здании будут размещены рентгенодиагностическое отделение, детская и женская консультации, общие помещения для взрослого отделения, пожарный пост, отделение эндоскопии, хирургическое отделение, кабинеты эндокринолога и офтальмолога, клинико-диагностическая лаборатория, ряд административно-хозяйственных помещений, сообщает «МедиаКорСеть». Новую поликлинику соединят со старой на уровне второго этажа через теплый переход.

В Башкирии объединили службы скорой помощи Кумертауского и Октябрьского медицинских округов. Цель преобразования — сокращение времени прибытия к пациентам, снижение расходов и повышение качества помощи населению. По данным региональной организации профсоюза работников здравоохранения, объединение прошло спокойно, отдельные вопросы связаны с тем, что в больницах существуют разные условия оплаты труда. Преобразование затронуло 10 районов республики.