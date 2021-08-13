Житель Афганистана рассказал о жизни под руководством талибов

Жители захваченных «Талибаном» (запрещено в РФ) районов Афганистана вынуждены подчиняться порядкам, установленным движением, рассказал в пятницу, 13 августа, житель северо-восточной провинции Тахар Абдулхалек Тахари.

По его словам, афганцы теперь обложены налогами согласно шариату: фермеры обязаны платить ушр (десятина) и закят (обязательный ежегодный налог в мусульманском праве).

«Отдельных граждан и целые группы людей заставляют по очереди готовить еду для талибов», — приводит «РИА Новости» слова Тахари.

Также порядки затрагивают и личные дела граждан: «Талибан» проверяет мобильные телефоны местных жителей и наказывает их за содержимое. Кроме того, молодым людям запрещено бриться, а женщинам нельзя выходить на улицу без сопровождения мужчин.

Тахари собирается бежать из родной провинции, он опасается, что талибы накажут его, если им станет известно, что в прошлом он работал на афганскую армию.

Ранее в пятницу боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам.

Накануне движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.