ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей на предмет картельного сговора в связи с обращениями граждан о росте цен. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу, 13 августа.

Внеплановые выездные проверки проходят в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Магните».

«Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае обнаружения антиконкурентного сговора, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Отмечается, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.

В свою очередь, ритейлер «Магнит» заявил, что активно сотрудничает с Федеральной антимонопольной службой, представители которой проводят внеплановую проверку в магазинах сети.

В компании сообщили, что предоставляют службе всю необходимую информацию.

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