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ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за роста цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей на предмет картельного сговора в связи с обращениями граждан о росте цен. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу, 13 августа.

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Внеплановые выездные проверки проходят в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Магните».

«Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае обнаружения антиконкурентного сговора, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Отмечается, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.

В свою очередь, ритейлер «Магнит» заявил, что активно сотрудничает с Федеральной антимонопольной службой, представители которой проводят внеплановую проверку в магазинах сети.

В компании сообщили, что предоставляют службе всю необходимую информацию.

Президент России Владимир Путин в июле указал на то, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в стране обострилась. Ранее, 16 июля, в Кремле отмечали, что глава государства поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга применяются соответствующие меры. 30 июня в Минсельхозе РФ «Известиям» рассказали, что тенденция роста цен на овощи носит сезонный характер. В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент в розничной торговле преобладают импортные картофель, морковь и лук репчатый.

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