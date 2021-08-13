Камчатскому депутату Редькину предъявили обвинение в убийстве

Депутату законодательного собрания Камчатского края, предпринимателю Игорю Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

При этом отмечается, что следователи проверяют версию об убийстве по неосторожности.

«Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10 августа Редькину И.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России. Также следствие проверяет версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности», — указано в сообщении.

10 августа Редькин признался в том, что случайно застрелил человека. Как рассказал предприниматель, он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь. Из-за опасений, что кто-то из жителей пострадает от дикого зверя, Редькин с ружьем пошел прогонять животное.

В сумерках он совершил выстрел, целясь в медведя. Однако позднее Редькин узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице.

На следующий день суд Камчатки арестовал бизнесмена на два месяца. Мерой пресечения был избран домашний арест.