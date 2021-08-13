Родители пропавшего в Турции россиянина опознали его тело

Родители опознали тело погибшего в Турции 20-летнего российского туриста Макара Рагина, которого искали около двух недель. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил представитель дипмиссии РФ в Стамбуле.

«Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация», — сказал представитель дипмиссии агентству «РИА Новости».

Он добавил, что причина смерти Рагина будет установлена в ходе последующих экспертиз.

10 июля сообщалось, что на острове Бургазада в районе турецкого Стамбула обнаружено тело пропавшего. Полиция также нашла сумку, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя студента.

2 августа стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи в Стамбуле россиянина.

О том, что Рагин пропал в Стамбуле, стало известно ранее в тот день. Сообщалось, что 20-летний студент, который учился на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу не вернулся.

На 29 июля у юноши был куплен билет на обратный рейс в Литву, откуда тот и приехал в Турцию, но на самолет он не сел.