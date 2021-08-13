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Талибы захватили столицу провинции Логар в Афганистане

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Власти Афганистана подтвердили захват боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) города Пули-Алам — административного центра афганской провинции Логар, расположенной в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Об этом сообщает в пятницу, 13 августа, агентство France-Presse в Twitter.

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Ранее об этом сообщили представители движения, однако власти эти сведения не подтверждали.

«Сейчас талибы контролируют все правительственные объекты в Пули-Аламе. Теперь они его контролируют на 100%. В настоящее время боевые действия не ведутся», — рассказал агентству местный депутат и представитель совета провинции Саид Карибулла Садат.

Он добавил, что большинство чиновников уехало в Кабул.

Накануне движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

13 августа France-Presse со ссылкой на источники сообщило, что представители стран НАТО проведут встречу по ситуации в стране. При этом за день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, его канадским коллегой Марком Гарно, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили Афганистан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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