13 августа мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене ряда карантинных ограничений. По его словам, сейчас в столице первым компонентом вакцины привито более 4,5 млн человек.

Когда московские власти вводили карантинные меры, то по причине продолжающейся пандемии COVID-19 и отсутствия популяционного иммунитета такое решение было правильным. Сейчас же снято требование к работодателям перевести не менее 30% персонала на удаленную работу. А еще раньше, в середине июля, отменили условие, согласно которому посещать рестораны можно было только по QR-коду или со свежим ПЦР-тестом; открыли фуд-корты.

Однако хочу напомнить, что пандемия не закончилась — ни в России, ни в мире. О достижении коллективного иммунитета можно будет говорить, когда доля вакцинированных превысит 60%, чего у нас пока нет. Ношение масок в местах оказания коллективных услуг остается актуальным.

При этом причина решения московских властей о снятии ограничений понятна: ситуация в городе признана стабильной. Такого рода распоряжения принимает правительство страны или региона, консультируясь с оперативным штабом по COVID-19, с Роспотребнадзором (это их епархия).

Иммунизация в Москве и Московской области активно идет. По сравнению с предыдущими неделями отмечается положительная динамика в плане распространения COVID-19: число новых случаев уменьшается. Согласно ежесуточной статистике, в регионе выздоравливает больше, чем заболевает. Текущая летальность ниже, чем почти во всех остальных регионах России, и значительно ниже среднего значения. Уточню, что текущая летальность — это эпидемиологический показатель, рассчитанный по числу смертельных случаев среди заболевших на данный момент. Смертность — демографический показатель, мы сможем его установить, когда пандемия закончится.

Но нужно иметь в виду, что в целом в стране ситуация еще напряженная и темпы вакцинации всё же недостаточно высоки.

Почему россияне не особо спешат прививаться? Например, в Швеции всё наоборот. Там долго не было вообще никаких ограничений, но потом власти обнаружили, что средняя продолжительность жизни резко упала, люди стали больше умирать. Поэтому Швеция ввела карантинные меры, а граждан стали вакцинировать. И сегодня у них привито 60% населения — страна достигла популяционного иммунитета.

Никто специально шведов не уговаривал — люди сами проявили высокую сознательность. Но некоторых жителей РФ приходится агитировать и даже поощрять материально, чтобы преодолеть их сопротивление. На мой взгляд, это связано как с недостаточностью достоверной информации о вакцинации, так и с большой активностью антивакцинного движения и лобби. Это целое направление, представленное людьми из разных слоев общества и даже некоторыми медицинскими работниками, которые не имеют отношения к вирусологии, иммунологии, эпидемиологии, инфекционным болезням. Они строят свои выводы на основе искаженных данных, на неправильном понимании того, что такое эпидемический процесс и какова реальная эффективность вакцинации — эффективность, хорошо изученная за 200 лет.

Если человек из группы риска по COVID-19, не имея противопоказаний к вакцинации, отказался от прививки, а потом заболел, к тому же в опасной форме, его всё равно должны лечить. А это немалые затраты. Складывается непростая этическая ситуация. Есть тут и другой аспект. Непривитые люди, которым не противопоказана вакцинация, ущемляют права непривитых людей, которым вакцинация противопоказана. Ведь у некоторых есть абсолютный отвод от прививки, и они, даже если и хотят, просто не могут получить укол. Получается, что противники вакцинации нарушают их право на биологическую безопасность. Чем больше невакцинированных, тем выше риск того, что люди, которым сделать прививку нельзя, заболеют. В этом — большая несправедливость, и нужно искать баланс, чтобы учесть интересы разных сторон общества.

Поэтому перед нами сейчас стоит всё та же задача — достичь популяционного иммунитета. Для этого должны быть соответствующие темпы вакцинации, однако очень сложно проводить ее в условиях продолжающейся пандемии. Есть случаи повторного заболевания COVID-19 среди тех, кто его уже перенес, и даже среди тех, кто вакцинирован. Это связано с рядом факторов. Во-первых, не у всех людей иммунитет формируется сразу; во-вторых, вакцинация не всегда бывает удачной — ни один препарат не дает стопроцентной гарантии; в-третьих, влияют особенности возбудителя, степень вирусной нагрузки.

Но мы видим, что в странах, где прививают высокими темпами и где уже достигли популяционного иммунитета (а таких стран больше 20), ситуация стала значительно лучше. Несмотря на подъем заболеваемости, там практически нет смертей от COVID-19. Это очень существенный аргумент для того, чтобы сделать вывод о высокой эффективности вакцинации.

Автор — директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций

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