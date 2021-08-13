В НАТО заявили о непризнании талибов в случае силового захвата власти

Международное сообщество не признает правительство талибов (движение признано в России террористическим и запрещено), если они захватят власть в Афганистане силой. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

«Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов, включая нападения на мирных жителей, убийства и другие серьезные нарушения прав человека. Талибам необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой», — говорится в заявлении генсека альянса по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов.

Он также добавил, что НАТО «по-прежнему привержено поддержке политического решения конфликта» в Афганистане.

«Мы продолжаем оценивать развитие событий на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью остается как можно сильнее поддерживать афганское правительство и силы безопасности», — добавил генсек.

Ранее в тот день боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула, — город Пули-Алам. Власти Норвегии и Дании объявили о закрытии своих посольств в Кабуле и эвакуации сотрудников. При этом в диппредставительстве РФ в Афганистане сообщили, что эвакуация российского посольства на текущий момент не готовится.

Накануне движение «Талибан» захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Помимо этого боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.