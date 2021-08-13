В Москве возбудили дело после обнаружения тела упавшего из окна мужчины

Уголовное дело об убийстве возбудили в Москве по факту обнаружения тела мужчины, предположительно, выпавшего с четвертого этажа дома на юго-западе столицы. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова сообщила в пятницу, 13 августа.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержания лиц, причастных к совершению преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы», — рассказала Иванова агентству городских новостей «Москва».

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), возбудил Зюзинский межрайонный следственный отдел следственного управления по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве.

Тело мужчины 1966 года рождения со множественными телесными повреждениями на лице, а также с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено утром в пятницу вблизи жилого дома на улице Нагорной. По данным следствия, мужчина упал с четвертого этажа. До этого из квартиры доносились крики о помощи, а через короткое время были слышны звуки разбивающегося стекла.

11 августа в Москве уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство мужчины, которого скинули из квартиры на пятом этаже. В квартире на Балаклавском проспекте во время распития спиртных напитков в компании мужчин произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой один из мужчин был сброшен с высоты пятого этажа.