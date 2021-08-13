Прямой эфир
Новости компаний
В Енисей выпустят более 2,7 млн мальков сибирского осетра
Общество
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Общество
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере безопасности
Общество
В России разработают новые программы подготовки водителей разных категорий
Туризм
Россиян предупредили об усиленном контроле в аэропортах Египта
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

В Москве возбудили дело после обнаружения тела упавшего из окна мужчины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело об убийстве возбудили в Москве по факту обнаружения тела мужчины, предположительно, выпавшего с четвертого этажа дома на юго-западе столицы. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова сообщила в пятницу, 13 августа.

Брошенные дети: почему взрослые выкидывают младенцев из окон
И можно ли предотвратить родительский психоз

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержания лиц, причастных к совершению преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы», — рассказала Иванова агентству городских новостей «Москва».

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), возбудил Зюзинский межрайонный следственный отдел следственного управления по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве.

Тело мужчины 1966 года рождения со множественными телесными повреждениями на лице, а также с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено утром в пятницу вблизи жилого дома на улице Нагорной. По данным следствия, мужчина упал с четвертого этажа. До этого из квартиры доносились крики о помощи, а через короткое время были слышны звуки разбивающегося стекла.

11 августа в Москве уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство мужчины, которого скинули из квартиры на пятом этаже. В квартире на Балаклавском проспекте во время распития спиртных напитков в компании мужчин произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой один из мужчин был сброшен с высоты пятого этажа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021