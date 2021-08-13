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Лавров предложил учредить в России День поисковика

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Глава МИД России Сергей Лавров предложил в пятницу, 13 августа, учредить в стране День поисковика. С подобной инициативой он выступил в ходе лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета» во время поездки в Ростовскую область.

Министр, обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, предложил учредить этот день.

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«Хочу вас попросить одну инициативу внести, потому что это будет логично, если вы это сделаете. Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», — сказал Лавров.

Сопредседатель «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Цунаева отметила, что подобная высокая оценка труда поисковиков вызывает чувство гордости.

«День поисковика можно было бы учредить 13 марта. В этот день в 1988 году состоялся первый всесоюзный поисковый слет поисковых отрядов, поисковики впервые заявили о себе как общественники, общественная сила. С тех пор они несут вахту памяти, несмотря ни на какие события в мире и стране», — приводятся ее слова на сайте ОНФ.

Цунаева подчеркнула, что учреждение памятной даты станет стимулом для развития всего движения.

Ранее, 3 августа, в ходе работ в рамках проекта «Без срока давности» в Олонецком районе Карелии поисковики обнаружили место захоронения узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Из рассекреченных УФСБ по Карелии и переданных в СК РФ архивных документов следует, что свыше полусотни высокопоставленных финских военных преступников ответственны за геноцид жителей Карелии на территориях, оккупированных войсками Финляндии. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тыс. человек.

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