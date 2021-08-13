Бизнес попросил правительство о заморозке акцизов на алкоголь до 2024 года

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство России и Минфин письмо с просьбой заморозить акцизы на алкоголь до 2024 года. Копия документа есть в распоряжении «Известий».

«Члены Российского союза промышленников и предпринимателей — крупнейшие производители алкогольной продукции, в том числе крупнейшие налогоплательщики в регионах присутствия, обращаются к вам с просьбой сохранить утвержденные президентом РФ ставки акциза на алкоголь в 2022–2024 годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет», — указывается в письме.

Члены союза отмечают, что правительству в последние пять лет удалось повысить предсказуемость налогового регулирования для алкогольной отрасли, заморозив ставку акциза в 2017–2019 годах и в последующем индексируя ставки в пределах инфляции на три года вперед. В 2018-м кабмин сформулировал подход, включающий в себя обещание шесть лет не менять налоги. В письме подчеркнули, что в совокупности эти подходы положительно сказались на отрасли, повысив конкурентоспособность добросовестных производителей. Заморозка акциза помогла стабилизировать основные показатели отрасли и не привела к выпадению доходов бюджета.

Авторы документа утверждают, что за период заморозки акциза различные категории алкоголя продемонстрировали позитивную динамику в части занятости, объемов производства и налоговых отчислений.

Указывается, что одновременно значительные ограничения каналов продаж в связи с COVID-2019, существенное сокращение ресторанного рынка, общее снижение экономической активности и уровня доходов населения, дефицит и последующий рост цен на упаковку (на 10–30% в зависимости от типа упаковки по данным производителей) и сырье (на 10–15% на пивоваренный ячмень по данным Национального союза солода и ячменя)‚ повышение регуляторной и налоговой нагрузки в части экологической ответственности (на 2% по внутренней оценке участников рынка) сформировали критически негативный прогноз состояния отрасли в перспективе 2022–2024 годов даже при текущих принятых ставках акциза.

В письме со ссылкой на данные экспертов Института экономической политики (ИЭП) им. Е.Г. Гайдара говорится, что в случае заморозки акцизов рост прогнозируемого объема налоговых поступлений в период до 2024 года составит 3,5%, до 449,46 млрд рублей. При ежегодном повышении ставки акциза на 4%, в соответствии с действующим российским Налоговым кодексом, прогнозируется падение поступлений в бюджет на 10,9%, до 387,03 млрд рублей. Также прогнозируется более высокий уровень занятости в алкогольной отрасли (488,4 тыс. против 473,5 тыс.) и более позитивный эффект на смежные отрасли (поставщиков и продавцов), многие из которых представлены малыми и средними предприятиями, что особенно чувствительно в период пандемии.

Дальнейшее повышение ставок акциза, по мнению авторов письма, не даст ожидаемого эффекта из-за высокой исчерпанности этих мер и усилит негативное давление на отрасль. По расчетам ИЭП, повышение ставки акциза дополнительно на 10% приведет к падению объемов производства спиртного уже в 2022 году по сравнению с 2020-м (пива — на 11,2%, водки — на 15,8%, вина — на 10,7%), перечеркнув положительные эффекты предыдущего периода, позволившие стабилизировать ситуацию в индустрии.

О том, что планируются повышение налогов и корректировка системы сбора акцизов, 5 июля сообщили «Ведомости». Отмечалось, что Минфин предложил «донастройку» налоговой системы. По данным издания, власти обсуждают повышение налога на добычу полезных ископаемых, расширение и корректировку режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, корректировку системы уплаты акцизов.

«Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках», — говорилось в сообщении. В общей сложности меры должны дополнительно ежегодно пополнять бюджет на 400 млрд рублей в 2022–2024 годах.

В Кремле перенаправили вопрос об обсуждаемой концепции донастройки налоговой в правительство. Незадолго до этого в пресс-службе кабмина рекомендовали «Известиям» обратиться за комментарием по этой теме в Минфин.