В Рослесхозе назвали площадь лесных пожаров в Якутии

Площадь лесных пожаров в Якутии (Республика Саха) составляет более 7 млн га. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

«В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет 7 млн га. С одной стороны, звучит чудовищно — 7 млн га. Но нужно помнить два факта. Факт первый — вся площадь лесов в Якутии составляет 260 млн га. То есть это примерно 2–3% площади. <…> С другой стороны, это площадь, пройденная огнем. Большая часть — это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, это основная порода для Якутии, остается жить», — заявил Советников в эфире Первого канала.

Накануне сообщалось, что МЧС России направили дополнительно на тушение лесных пожаров в Якутии вертолеты Ми-8 и Ми-26.

В тот же день глава региона Айсен Николаев сообщил, что в Якутии 13 августа объявлено нерабочим днем в 11 муниципальных районах и городских округах из-за задымленности, вызванной лесными пожарами. Учреждения здравоохранения, аптечные сети, а также предприятия круглосуточного режима продолжат работу.

Кроме того, сообщалось, что взлет и посадка воздушных судов в аэропорту Якутска приостановлены из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров.

На данный момент на территории Якутии действует 178 природных пожаров. В тушении задействованы свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

В зону ликвидации лесных пожаров 12 августа прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС.

8 августа стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.