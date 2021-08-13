Прямой эфир
Новости компаний
В Енисей выпустят более 2,7 млн мальков сибирского осетра
Общество
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Общество
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере безопасности
Общество
В России разработают новые программы подготовки водителей разных категорий
Туризм
Россиян предупредили об усиленном контроле в аэропортах Египта
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн

В Рослесхозе назвали площадь лесных пожаров в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь лесных пожаров в Якутии (Республика Саха) составляет более 7 млн га. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

Сколько нагорело: пожары 2021 года могут побить антирекорд XXI века
Пламя уничтожило лес почти на 16 млн га территории России

«В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет 7 млн га. С одной стороны, звучит чудовищно — 7 млн га. Но нужно помнить два факта. Факт первый — вся площадь лесов в Якутии составляет 260 млн га. То есть это примерно 2–3% площади. <…> С другой стороны, это площадь, пройденная огнем. Большая часть — это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница, это основная порода для Якутии, остается жить», — заявил Советников в эфире Первого канала.

Накануне сообщалось, что МЧС России направили дополнительно на тушение лесных пожаров в Якутии вертолеты Ми-8 и Ми-26.

В тот же день глава региона Айсен Николаев сообщил, что в Якутии 13 августа объявлено нерабочим днем в 11 муниципальных районах и городских округах из-за задымленности, вызванной лесными пожарами. Учреждения здравоохранения, аптечные сети, а также предприятия круглосуточного режима продолжат работу.

Кроме того, сообщалось, что взлет и посадка воздушных судов в аэропорту Якутска приостановлены из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров.

На данный момент на территории Якутии действует 178 природных пожаров. В тушении задействованы свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

В зону ликвидации лесных пожаров 12 августа прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев для оперативного управления силами МЧС.

8 августа стало известно, что президент России поручил до 1 сентября выделить из Резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в стране. В тот же день сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021