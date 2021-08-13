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Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 20

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В результате взрыва в автобусе в Воронеже пострадали 20 человек. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

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Теперь же уточняется, что количество пострадавших в результате взрыва составило 22 человека, в том числе два человека скончались.

По данным департамента, в настоящий момент помощь в медучреждениях региона получают 15 человек. При этом в течение дня БСМП №1 обратились еще трое пострадавших, а одного пациента, пострадавшего в результате произошедшего, выписали из больницы скорой медицинской помощи № 10.

Из 13 человек, находящихся в БСМП № 1, один помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, а другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

«В ВОКБ № 1 лечение получают двое пострадавших. Один из них поступил вчера вечером с ожогами I–II степени и находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй переведен сегодня из БСМП № 1, он в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами», — отметили в пресс-службе.

Еще пятерым пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Губернатор региона Александр Гусев в этот же день заявил, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим, по его словам, определится позднее.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел вечером 12 августа, когда транспортное средство находилось неподалеку от остановки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Его передали в центральный аппарат СКР.

Основной версией взрыва рассматривается неисправность технического оборудования. При этом изначально сообщалось о взрыве газа. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

При этом водитель транспортного средства заявил, что автобус ездил на дизельном топливе и, если на него устанавливалось бы какое-то оборудование, он бы об этом знал.

Сын владелицы взорвавшегося автобуса Дмитрий Радченко, в свою очередь, допустил, что в транспорт могли «что-то подкинуть».

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