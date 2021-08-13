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Два человека погибли при столкновении машины с грузовиком в Подмосковье

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Легковой автомобиль Suzuki столкнулся в пятницу, 13 августа, с грузовиком в Московской области, погибли водитель и пассажир иномарки. Об этом сообщили РЕН ТВ в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Авария произошла на 16-м км трассы А-107 Ленинградско-Дмитровского направления.

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«По неустановленной причине легковой автомобиль «Сузуки» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком с полуприцепом», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в этот день на автодороге Р-255 «Сибирь» около деревни Шульгино в Аларском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. По данным МВД, 32-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд машины с проезжей части. Автомобиль врезался в дерево. Вместе с тем отмечается, что автомобилист, не получавший водительское удостоверение, скрылся с места происшествия.

Накануне в Воловском районе Липецкой области при опрокидывании автомобиля погиб один человек, еще один получил травмы. По предварительным данным, 40-летний водитель легкового автомобиля Renault SR допустил съезд в кювет.

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