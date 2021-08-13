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В Москве закончили подготовку к «Бойцовскому клубу РЕН ТВ»

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В Москве завершили подготовку к турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо». Событие начнется ровно в 23:00, трансляцию проведет телеканал РЕН ТВ.

На площадке турнира встретятся россиянин Виталий Кудухов и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамец Гильермо Джонс.

Арена, на которой встретятся спортсмены, относится к числу самых новых спортивных сооружений столицы. Она устроена таким образом, что легко трансформируется для проведения соревнований по разным видам спорта, в том числе боевым. Кроме того, площадка отличается хорошим уровнем технического оснащения, что делает ее удобной для качественных телевизионных вещаний.

Одним из ключевых событий бойцовского вечера станет противостояние Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34 и Вячеслава Дацика. Разница в весе у соперников существенная — 12 кг. Последний поединок Дацика завершился его яркой победой. В предстоящем турнире он также намерен выложиться по максимуму.

Не меньший интерес у зрителей вызывает встреча Дениса Вильданова и Брюса Хлебникова. Они также показали колоссальную разницу в весе — 82 кг.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели финальную подготовку к поединкам. Спортсмены в последний раз перед боями встретились с оппонентами и провели традиционную битву взглядов, которая состоялась после процедуры взвешивания.

11 августа боксеры посоревновались в скорости, приняв вызов от промоутера турнира Владимира Хрюнова. От них требовалось нанести по груше как можно больше ударов за 30 секунд — спортсмены продемонстрировали свою готовность к турниру.

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