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Эксперт рассказал об эффекте от запуска сервиса по выдаче потребкредитов

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Запуск финансового маркетплейса по выдаче потребительских кредитов в России в первую очередь создаст реальную возможность для стимулирования конкуренции в банковском бизнесе. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко, комментируя сообщения Центробанка о планах по запуску соответствующего «супермаркета» по выдаче потребкредитов в пятницу, 13 августа.

Одно окно: как работает финансовый маркетплейс
Где сравнить условия вклада в разных банках и сразу его открыть

По его словам, сервис «очень нужен банкам с малой сетью филиалов и не раскрученных в СМИ». Он допустил, что будут какие-то бонусы при заключении договора через платформу.

Домащенко считает, что активные потребители кредитных банковских продуктов этот формат распробуют, и, возможно, он им понравится. Активные потребители — это клиенты с несколькими кредитами, не раз участвовавшие в программах рефинансирования различных банков.

Для клиентов с единичными случаями кредитования маркетплейсы будут не нужны, отметил он.

«Что касается клиентов, привязанных к конкретным банкам или экосистемам, то они и дальше будут пользоваться привычными сервисами», — добавил специалист.

Ранее в этот же день в ЦБ сообщили, что до конца 2021 года планируют запустить финансовый маркетплейс по выдаче потребительских кредитов. С его помощью можно будет приобретать финансовые продукты от разных организаций — сейчас это вклады и страховые продукты — на одной платформе круглосуточно.

Опыт выдачи потребкредитов через этот сервис проанализируют, и впоследствии через него можно будет оформить ипотеку.

Официальные представители регулятора рассказали, что клиент, обратившийся в маркетплейс, пройдет процедуры идентификации, установленные «противолегализационным» законодательством, лишь один раз — при его приеме на обслуживание. Затем пользователь сможет «бесшовно» приобретать вклады и страховые продукты — например, несколько вкладов в разных банках и открывать их в один клик.

Осенью 2020 года в России уже заработали финансовые платформы, созданные в рамках проекта «Маркетплейс» ЦБ. Первой стали «Финуслуги» Московской биржи. На сайте сервиса можно сравнить продукты разных банков, выбрать подходящий и оформить его, не посещая офис.

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