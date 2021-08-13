Прямой эфир
Новости компаний
В Енисей выпустят более 2,7 млн мальков сибирского осетра
Общество
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Общество
Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере безопасности
Общество
В России разработают новые программы подготовки водителей разных категорий
Туризм
Россиян предупредили об усиленном контроле в аэропортах Египта
Общество
В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков
Экономика
В России на 23% вырос спрос на строительство загородных домов
Мир
Белоруссия заявила о доставке Польшей группы беженцев к границе страны
Мир
Салфетку со слезами Месси выставили на аукцион за $1 млн
Сюжет:

Из подтопленных районов Керчи начали эвакуировать жителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения началась в пятницу, 13 августа, в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Эвакуированы первые 10 керчан, размещены на Войкова, 30. Решается вопрос об их расселении в гостиницы, эвакуированы Росгвардией жители переулка Вокзального», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Медленно — неверно: власти ускорят оказание помощи пострадавшим от ЧС
Чем займется новая комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке

Вместе с тем уточняется, что 10 человек, в том числе четыре ребенка, были размещены в детской школе искусств. При этом, как отметили в пресс-службе, в готовности к приему населения находятся 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» подчеркнул, что власти держат на контроле ситуацию и принимают все необходимые меры для ликвидации последствий стихии, добавляет «Газета.ру».

Ранее в этот день Аксенов сообщил, что статус ЧС федерального масштаба присвоен подтоплениям в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова, произошедшим в июне–июле. По его данным, всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях республики.

4 июля администрация Бахчисарайского района ввела режим чрезвычайной ситуации в трех сельских поселениях, подтопленных в результате сильных дождей. В трех населенных пунктах района были зафиксированы подтопления домов и участков. Спустя день стало известно, что в Крыму эвакуированы 164 человека, из них 31 ребенок.

До этого, в ночь на 18 июня, в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021