Из подтопленных районов Керчи начали эвакуировать жителей

Эвакуация жителей из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения началась в пятницу, 13 августа, в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Эвакуированы первые 10 керчан, размещены на Войкова, 30. Решается вопрос об их расселении в гостиницы, эвакуированы Росгвардией жители переулка Вокзального», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с тем уточняется, что 10 человек, в том числе четыре ребенка, были размещены в детской школе искусств. При этом, как отметили в пресс-службе, в готовности к приему населения находятся 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» подчеркнул, что власти держат на контроле ситуацию и принимают все необходимые меры для ликвидации последствий стихии, добавляет «Газета.ру».

Ранее в этот день Аксенов сообщил, что статус ЧС федерального масштаба присвоен подтоплениям в Керчи, Ялте и других населенных пунктах полуострова, произошедшим в июне–июле. По его данным, всего в результате резкого подъема воды было подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципальных образованиях республики.

4 июля администрация Бахчисарайского района ввела режим чрезвычайной ситуации в трех сельских поселениях, подтопленных в результате сильных дождей. В трех населенных пунктах района были зафиксированы подтопления домов и участков. Спустя день стало известно, что в Крыму эвакуированы 164 человека, из них 31 ребенок.

До этого, в ночь на 18 июня, в Крыму выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате ливней пострадали 24 человека. Из-за подтоплений был введен режим ЧС.